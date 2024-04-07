Tırdan sızan yakıt yolu buz pistine çevirdi: 20 kilometrede 10 kaza

Osmangazi ilçesi İzmir-Mudanya kavşağında gerçekleşen kaza sonrası H.İ.H. idaresindeki yabancı plakalı tırın yakıt deposu delindi. İlerlemeye devam eden ve şehir merkezinde yaklaşık 20 kilometre boyunca mazot akıttı.

Yağmurun da etkisiyle buz pistine dönen yolda zincirleme kazalar meydana geldi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaşanan kazalarda yaralı olmadığı belirlendi.

Polis ekipleri, yaklaşık 20 kilometrelik bir alanda arama çalışması yürüterek tırı Avrupa Konseyi Bulvarı'nda durdurdu. Sürücü H.İ.H. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, tırın gezdiği her noktaya talaş dökerek temizlik çalışmaları yaptı.