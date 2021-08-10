Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 11:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tırdan 13 milyon kaçak makaron çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Aksaray’da polisin durumundan şüphelendiği tırda yapılan aramada 13 milyon kaçak makaron ele geçirildi. Makaronlara el konulurken araç sürücüsü hakkında da işlem yapıldı.
Aksaray - Adana Karayolu üzerinde rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri şüphe üzerine T.K. isimli şahsın kullandığı tırı durdurdu.
Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen KOM ekipleri tırda yaptığı aramada dorse içindeki bin 300 koli içerisinde 13 milyon bandrolsüz kaçak makaron ele geçirdi.
Makaronlara KOM ekiplerince el konulurken, araç sürücüsü T.K. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.
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