Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 11:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
İskenderun Körfezi'nde gemide yangın
İskenderun Körfezi açıklarında bir yük gemisinde yangın çıktı.
İskenderun Körfezi açıklarındaki geminin henüz belirlenemeyen nedenle alev alması üzerine durum yetkililere bildirildi.
İhbar üzerine alevleri söndürmek için bölgeye römorkörler sevk edildi.
Yangının söndürme çalışmaları sürüyor.
İskenderun Körfezi açıklarındaki bir gemide yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. https://t.co/EbGn5diOJY pic.twitter.com/Zobx1AJaJs— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 10, 2021
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