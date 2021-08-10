Sivas'ın Kangal ilçesinde etkili olan yağmur kısa sürede etkisini artırdı.

Sağanak, ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan "doktor balıklar" ile ünlü sedef hastalığının tedavi merkezi Kangal Balıklı Kaplıca'nın bulunduğu bölgede etkili oldu.

[Fotoğraf: AA]

Sağanak nedeniyle toplanan sular, kaplıcanın içerisinden geçen derenin debisini yükseltti. Derenin suları sürüklediği toprakla çamura bulandı.

Selden dünyada sadece Kangal'da bulunan, sedef ve egzama hastalarına şifa olan "doktor balıkları" da zarar gördü.

[Fotoğraf: AA]

İlçede "doktor balıklar" olarak adlandırılan balıklarıyla ünlü kaplıcalar bölgesine, her yıl Türkiye'nin birçok yerinden ve yurt dışından ziyaretçiler geliyor.