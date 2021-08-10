Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 11:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Sivas'taki selden "doktor balıklar" da etkilendi
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Kangal ilçesinde etkili olan sağanak sele neden oldu. Selden "doktor balıklar" ile Balıklı Kaplıca da etkilendi.
Sivas'ın Kangal ilçesinde etkili olan yağmur kısa sürede etkisini artırdı.
Sağanak, ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan "doktor balıklar" ile ünlü sedef hastalığının tedavi merkezi Kangal Balıklı Kaplıca'nın bulunduğu bölgede etkili oldu.
[Fotoğraf: AA]
Sağanak nedeniyle toplanan sular, kaplıcanın içerisinden geçen derenin debisini yükseltti. Derenin suları sürüklediği toprakla çamura bulandı.
Selden dünyada sadece Kangal'da bulunan, sedef ve egzama hastalarına şifa olan "doktor balıkları" da zarar gördü.
[Fotoğraf: AA]
İlçede "doktor balıklar" olarak adlandırılan balıklarıyla ünlü kaplıcalar bölgesine, her yıl Türkiye'nin birçok yerinden ve yurt dışından ziyaretçiler geliyor.
Son Haberler
- 11:15
- 10:57
- 10:42
- 10:46
- 10:31
Sıradaki Haber
Ehliyetsiz sürücü otobüs durağına daldı: 2 kişi ağır yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz