Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 10:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ehliyetsiz sürücü otobüs durağına daldı: 2 kişi ağır yaralandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da ehliyetsiz sürücü aracıyla yol kenarında otobüs bekleyen yayalara çarptı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı. Sürücü ise gözaltına alındı.
İstanbul Büyükçekmece'de, durakta bekleyen yolcular yaklaşan otobüse yöneldi.
Kaza da tam o anda oldu.
Ehliyetsiz bir sürücü hızla emniyet şeridine girdi. Durakta bekleyen iki kişiye çarptı.
[Fotoğraf: DHA]
2 kişi ağır yaralandı
Çevredikler yardıma koştu. Ekiplere haber verildi.
Ağır yaralanan 2 kişi ambulans ile hastaneye kaldırdı.
Ehliyetsiz sürücü ise gözaltına alındı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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