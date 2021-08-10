Hakkari, yüzde 75’in üstüne çıkan aşılanma oranıyla düşük riskli iller arasına girdi. Kent, bir haftada aşılamada 40. sıradan 13. sıraya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Hakkari'ye aşılanma oranı dolayısıyla teşekkür etmişti.

Peki, Hakkari'de aşılamadaki başarı nasıl geldi? Sahada ekipler neler yapıyor?

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, TRT Haber canlı yayınında değerlendirdi.

-Hakkari nasıl ‘Mavi’ye döndü?

-Sahada ekipler neler yapıyor?



Hakkari, Doğu ve Güney Doğu’da Covid-19 Risk Haritası’nda maviye dönen ilk il oldu. Kentin başarısını Hakkari Valisi İdris Akbıyık, @trthaber'de değerlendirdi.https://t.co/e2lRks6MfX pic.twitter.com/uQY7AQhF4g — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 10, 2021

Hakkari'nin 40 gün önce kırmızı olduğunu anımsatan Vali Akbıyık, kentin dün itibarıyla COVID-19 Risk Haritasında düşük riskli iller arasına girdiği ve maviye döndüğü için çok mutlu olduklarını söyledi.

Akbıyık, koronavirüsle mücadeledeki çalışmalarını şöyle anlattı:

"Başta sağlık teşkilatımız olmak üzere tüm birimlerimiz ve imkanlarıızla mücadele ettik. İlimizde aşılama faaliyetleri de devam ediyor. Biz tüm hastanelerimizde, aile sağlığı merkezlerimizde aşı odaları oluşturduk. Aşı odalarımızın sayısını da 35'den 42'ye çıkarttık. Tüm ilçelerimizde mobil aşı ekipleri de oluşturduk. 65 kişilik aşı ekibimizi 102'ye yükselttik."

"Hakkari'de aşı olmamış bir tek vatandaşımız kalsın istemiyoruz"

Bakan Koca'nın dünkü açıklamasından sonra mobil aşı ekiplerinin önünde kuyrukların olduğunu söyleyen Akbıyık, "Biz bir haftada 40'ıncı sıradan 13'üncü sıraya geldik. İnşallah bu heyecanla Hakkari olarak daha iyi sonuçlar alacağız. Hedefimiz aşının birinci dozunda yüksek oranlardayız. İkinci dozda da öyle. Hedefimiz cher iki dozda da yüzde 80-90'lara yükselmek. Hakkari'de aşı olmamış bir tek vatandaşımız kalsın istemiyoruz. Tüm yaylalarda, köylerde, hatta şehir ve ilçe girişlerinde tüm ekiplerimiz aşı faaliyetlerine devam ediyor. Biz Hakkarililere güveniyoruz. Aşı olmayan vatandaşlarımızı da aşı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.