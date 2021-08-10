İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara ve Antalya’da yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 6'sı ile bu şüphelilerle hareket ettiği belirlenen 1 kişi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 10 cep telefonunu, 2 dizüstü bilgisayar, 1 harddisk, 6 flash bellek ve 1 tabanca ile 7 bin 880 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürerken, firari 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.