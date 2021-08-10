Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 03:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de havaya ateş açıldı, balkondaki 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye’de havaya ateş açılması sonucu bir evin balkonunda bulunan 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Düziçi ilçesi Alibozlu Köyü Dereobası mevkisinde, bir evin önüne araçla gelen şüpheliler pompalı tüfekle havaya doğru ateş açarak kaçtı.
Bu sırada evin balkonunda kız isteme ve tatlı merasimi için bulunan 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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