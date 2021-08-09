Sakarya Valiliği, kampanyayla ilgili olarak sosyal medya hesabından "Sağlıkiçinhepimiziçin" başlığıyla paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, gençlerin aşı olmaya teşvik edilmesi amacıyla 10-31 Ağustos tarihleri arasında kampanya düzenlendiği bildirildi.

#SağlıkİcinHepimizİcin



En Güçlü Tedbir; AŞI



Aşılı Gençlerimizle Sağlıklı Yarınlara



Aşı Olmak Sizden, Ödül Bizden



Haydi Gençler Aşıya pic.twitter.com/drm7CdMFdE — T.C. Sakarya Valiliği (@SakaryaValiligi) August 9, 2021

Buna göre; ödüllü kampanyanın çekilişi 17-25 yaş grubundan ilk kez koronavirüs aşısı olanlar arasından yapılacak.

15 kişiye telefon, 30 kişiye tablet ve 50 kişiye kulaklık hediye edilecek.

Paylaşımda ayrıca "En güçlü tedbir aşı" ve " Aşılı gençlerimizle sağlıklı yarınlara" başlıklarıyla gençler aşı olmaya davet edildi.