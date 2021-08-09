Sakarya'da ödüllü aşı kampanyası
Sakarya'da koronavirüsle mücadele kapsamında gençlerin aşıya teşvik edilmesi amacıyla ödüllü kampanya başlatıldı.
Sakarya Valiliği, kampanyayla ilgili olarak sosyal medya hesabından "Sağlıkiçinhepimiziçin" başlığıyla paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, gençlerin aşı olmaya teşvik edilmesi amacıyla 10-31 Ağustos tarihleri arasında kampanya düzenlendiği bildirildi.
#SağlıkİcinHepimizİcin— T.C. Sakarya Valiliği (@SakaryaValiligi) August 9, 2021
En Güçlü Tedbir; AŞI
Aşılı Gençlerimizle Sağlıklı Yarınlara
Aşı Olmak Sizden, Ödül Bizden
Haydi Gençler Aşıya pic.twitter.com/drm7CdMFdE
Buna göre; ödüllü kampanyanın çekilişi 17-25 yaş grubundan ilk kez koronavirüs aşısı olanlar arasından yapılacak.
15 kişiye telefon, 30 kişiye tablet ve 50 kişiye kulaklık hediye edilecek.
Paylaşımda ayrıca "En güçlü tedbir aşı" ve " Aşılı gençlerimizle sağlıklı yarınlara" başlıklarıyla gençler aşı olmaya davet edildi.
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