Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Kaya Yazıcıoğlu yönetimindeki kamyon, Çaydurt mevkisinde freni boşalınca O.Y. yönetimindeki tıra, ardından da H.B'nin kullandığı tıra çarptı. Bu araç da önünde seyreden M.K. yönetimindeki başka bir tırla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma, polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kamyon şoförü Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada hafif yaralanan tır şoförü H.B. ise Bolu Köroğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen tırda bulunan mısırlar ile kamyonda bulunan toprağın yola savrulduğu kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Bu yöndeki araçlar Yeniçağa Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi. Tırlardan birinin bariyerleri aşarak geçtiği Ankara yönünde de trafik tek şeritten sağlandı.

Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu kaza bölgesinde kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.