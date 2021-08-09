İstanbul polisi, Üsküdar'da bir apartmanda sahte vitaminlerin üretilip paketlendiği ve bu ürünlerin bir klinikte hastalara uygulandığını tespit etti.

Polis ekiplerince depoya baskın yapıldı. Yaklaşık 10 bin adet satışa hazır ürün, bir paketleme cihazı ile çok sayıda ilaç kutusu ele geçirildi.

Polis, depoda paketlemesi yapılan tüm ürünlere el koydu. Ekipler operasyon kapsamında söz konusu klinikte de arama gerçekleştirdi.