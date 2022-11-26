Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi 06:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tır parkında yangın: 4 tır kullanılamaz hale geldi
[Fotograf: AA]
İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir tır parkında çıkan yangında park halindeki 4 tır kullanılamaz hale geldi, 4 tırda da hasar oluştu.
Beylikdüzü'nde Yakuplu Mahallesi Liman Yolu Caddesi'ndeki bir tır parkındaki paletlerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın 4 tıra sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye personeli yangına müdahale etti.
Yangın söndürülürken 4 tır kullanılamaz hale geldi, 4 tırda da hasar oluştu.
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