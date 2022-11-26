Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü İzmir'in Gaziemir ilçesi olan 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 04.10'da yerin 9,18 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.