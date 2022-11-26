Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi 04:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İzmir'de 3,2 büyüklüğünde deprem
İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü İzmir'in Gaziemir ilçesi olan 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 04.10'da yerin 9,18 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
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