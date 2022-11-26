Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi 04:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Isınmak için yaktığı lastik patladı
[Fotograf: İHA]
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gece yarısı üşüyen bir kişinin, ısınmak için otoparkta yaktığı kamyon lastiği patladı. Alev alev yanan lastik itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi Çorlu - Tekirdağ yolu üzerindeki bir yediemin otoparkında, soğuktan üşüyen bir kişi, kamyon lastiğini tutuşturup ısınmak istedi.
Yakıldığı sırada bir anda patlayan lastik çevrede korkuya neden oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık birimi sevk edildi.
Alev alev yanan lastik itfaiye ekiplerince söndürüldü. Lastiği yakan kişinin ise, korkup kaçtığı öne sürüldü.
[Fotoğraf: İHA]
Çevredeki bir esnaf, “Ben işyerimde otururken, şiddetli bir patlama sesi geldi. Sanki bomba patlamış gibi korkuttu, aklımı aldı. Esnaf arkadaşımızın araçları yandığını düşünüp hemen telefona sarıldık, itfaiyeyi aradık” dedi.
Etiketler: Tekirdağ
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