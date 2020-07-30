Haber Giriş: Kaynak: AA
Tır garajında 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de bir tır garajına düzenlenen operasyonda, 10 milyon kaçak makaron bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akdeniz ilçesi Özgürlük Mahallesi'ndeki tır garajında bulunan bandrolsüz 10 milyon makarona el koydu.
Depo çalışanlarından N.A, Y.A. ve İ.A, gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimciliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: mersin kaçak makaron operasyonSon Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 10:52
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