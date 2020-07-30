Rize Valisi Kemal Çeber, koronavirüs salgını nedeniyle Kurban Bayramı'nda ülke genelinde olduğu gibi Rize'de de gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

Bayramda hiçbir yerde resmi olarak bayramlaşma töreni yapılmayacağını söyleyen Çeber, "Yöremizde uygulanan toplu kavurma yeme işini yapmamayı ısrarla istiyoruz ve tavsiye ediyoruz. Bayramlaşmaları telefonla yapmalarını istiyoruz. 'İlla bayramlaşacağım' diyenlerin mutlaka kurallara uymalarını da bekliyoruz" dedi.

Çeber, silah konusundan da bahsederek, "Her zaman, her ortamda, meskun mahalde usulüne uygun olmayan yerlerde silah atılması yasak. Bayramlarda burada yaygın olarak vatandaşlarımızın bazen bunu yaptığı ifade ediliyor. Ona kesinlikle dikkat edilmesini istiyoruz" sözlerini kullandı.

Vaka sayıları artıyor

Pandemi sürecinin devam ettiğine dikkat çeken Çeker, "Sosyal hareketlilik arttı. Kontrollü sosyal hayat dediğimiz ikinci etap her yerde uygulanmaya başlandı. Tam olarak rayına koyduk diyemiyoruz. Rize'de de bunu söyleyemiyoruz. Vaka sayılarımızda artış var. İlimizde 220 civarında vakamız olduğunu söyleyebiliriz. 5 yoğun hasta vakamız var. Bunlardan ikisi entübe durumunda. Onun dışındaki hastalarımızın genel sağlık durumları iyi" dedi.

Çeber, son zamanlardaki vaka sayısındaki artışların kendilerini endişelendirdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kontrollü sosyal hayat dediğimiz aşamayla devletin yapacağı yüzde 15-20 ise vatandaşlarımızın sorumluluğu yüzde 80'lerde. Kendi imkanlarımızla camilerden anonslar yaptırıyoruz. Jandarma ve polis araçlarımız sürekli uyarıyor. Vatandaşlarımızdan çok daha fazla özen ve dikkat istiyorum. Hastalık aynı hastalık, risk aynı risk, süreç aynı süreç ve devam ediyor."

Yüzlerce kişiye ceza kesildi

Kontrollerin devam ettiğini belirten Çeber, bugüne kadar yüzlerce kişiye ve iş yerlerine kurallara uymadıkları için ceza kestiklerini söyledi.

Çeber, kimsenin cezayla karşı karşıya kalmasını istemediklerini dile getirerek, "Ne bir iş yerine ne bir organizasyona ya da her şahsın başına bir polis, jandarma ve zabıta koyma imkanımız yok, lüksümüz de yok. Bunun doğru olduğunu da düşünmüyoruz. Bir düğününüz var. Düğün salonunun arkasında polis veya jandarma sizi izliyor. Hiç hoş bir ortam değil. Ben devletin valisi olarak böyle bir şeyi kesinlikle arzu etmem" diye konuştu.

"Pozitif olan herkesi hastaneye alıyoruz"

Vaka yoğunluğunun il genelinde dağınık olduğunu ifade eden Çeber, şunları söyledi:

"Merkezde Müftü Mahallemiz ve o bölge olmak üzere merkezin dışında da Çayeli ve Kalkandere ilçelerimizde vakalarımız çok yoğun. Çamlıhemşin ilçemizde uzun zaman vaka görülmedi. Sosyal hareketlilikle beraber orada da 6-7 vakamız var. Tüm ilçelerimizde vakamız var. Buralarda hızlı bir şekilde tedbirler almaya çalışıyoruz. Bir yurdumuzu da tedbiren devreye aldık. Pozitif olan herkesi hastaneye alıyoruz, negatif çıkana kadar. Böyle yapmaya da devam edeceğiz."

Çeber, herhangi bir karantina bölgeleri olmadığı bilgisini paylaşarak, şöyle devam etti:

"Uzun süre en yoğun kontrolleri uyguladığımız dönemde maksimum günlük 15 vaka oluyordu. Bugünlerde birkaç kez 40'lı vakaları gördüğümüz gün oldu. 40'lı vakayı gördüğümüz gün 20-25 vatandaşımız da taburcu oldu. Hastalığın seyri birazcık değişti. Bizi tedirgin eden tek şey dikkat ve özen noktasındaki eksikliğimizle vaka sayılarının böyle devam etmesi. Ortalama bizim günlük test sayımız bugünlerde 550 civarlarında. Bu da yüksek bir sayı. Test yaptığınız zaman vaka görüyorsunuz."

"Yetkililerden duymadıklarına inanmasınlar"

Çeber, "Kamu personeli anlamında şu anda pozitif olan bayağı bir arkadaşımız var. Polis ve sağlıkçılarımız da var. Onlar bu mücadeleyi veriyor. O yüzden onların moralini bozmamak lazım. Yaptıkları işe saygı göstermemiz lazım" dedi.

Vali Çeber, vatandaşlardan, yetkili ağızlardan duymadıkları şeylere inanmalarını da istedi.