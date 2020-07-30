Van'ın Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çimen Mahallesi, son günlerde yoğun akrep istilasına uğradı. Mahallede yaşayanlar evlerinde rahat oturamaz hale geldi.

Çimen Mahallesi'nde yaşayan ve inşaat işleri ile uğraşan Müslüm Beder, eşi Meryem Beder ve 2 çocuklarının yaşadığı ev ve bahçelerinde yoğun olarak bulunan akrepler nedeniyle aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

[Fotoğraf: DHA]

Son olarak Meryem Beder ve 4 yaşındaki oğulları Arda'yı da uyurken akrep soktu. Bunun üzerine Beder ailesi, babalarının evine yerleşti.

"Hangi taşı kaldırsak altından akrep çıkıyor"

Gece yatağında uyurken sol kolunda şiddetli bir ağrı hissederek uyandığını belirten Meryem Beder, şöyle konuştu:

"Önce rüya olduğunu düşündüm. Eşime durumu anlattım. Kolumu açıp baktığımda yoğun bir kızarıklık olduğunu ve kolumda akrebin kuyruğunu gördük. Eşim yastığı kaldırdığında altında bir akrep olduğunu fark ettik. Önce eşim resmini çekti ve daha sonra terlik alıp onu etkisiz hale getirdi. Hemen babamlara haber verdik, beni Erciş Devlet Hastanesine kaldırdılar. Orada doktorlar müdahale etti. Çektiğimiz resmi doktorlara gösterdik. Zehirli bir akrebin ısırdığını ve dikkatli olmamızı söyledi. 2 yıl önce de küçük çocuğum Arda’yı sokarak hastanelik etmişti. Artık o evde yaşamak çok zor. Evin her yanını akrepler sarmış. Sadece ev değil köyün kale kısmını resmen kuşatmışlar. Hangi taşı kaldırıyorsak altından akrep çıkıyor."

[Fotoğraf: DHA ]

Durumun ciddiyeti anlaşıldı

Mahallede yaşayanlar konuyla ilgili şikayetlerini Erciş Kaymakamlığı'na bildirdi. Bunun üzerine mahalleye gelen Erciş Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, mahallede yaşayanların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Mahalle sakinlerinin son yıllarda tek sorunlarının akrep istilası olduğunu öğrenen ekipler, konuyu Tarım ve Köy Hizmetleri'ne haber verdi. Erciş Belediyesi'nde görevli Veteriner Hekim İhsan Çiftçi de vatandaşların şikayeti üzerine mahallede incelemelerde bulundu.

[Fotoğraf: DHA]

1 metre sıçrama özelliğine sahip

Bölgede, kuyruklu ve sarı kız denilen böceğe benzeyen akrepler olduğunu söyleyen Çiftçi, "Bu akreplerin zehri kuyruklarında bulunur. Bu akreplerin evlere giren farklı bir türü de var. Bu da sarı kız dediğimiz etçil türlerdir. Özelikle yaşam alanlarına evlere, ahırlara ve kümeslere giren akrep türüdür. Bunların büyükleri bir el kadar olabiliyor. Bu akrepler zehrini, soktuğu nesnenin üzerine boşaltırlar. Önce avını sokup daha sonra yemeye başlar. Bu akrep türleri yaklaşık 1 metre sıçrama özelliğine sahip" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

"Havalar ısınınca taş altına gizlenirler"

Mahallede yaşanan akrep istilasının nedenleri ile ilgili de bilgi veren Veteriner Hekim Çiftçi, şunları söyledi:

"Akrepler havaların ısınmasıyla kendilerine daha serin yerler ararlar. Yer altında bulunan bu canlılar, yer ısındığında kendilerini dışarıya atarlar ve genelde taş altına gizlenirler. Şikayet üzerine geldiğimiz bu köyde akreplerin çok olması mahallede yaşayan insanların yaşamını tehdit ediyor. Tarım ve Köy İşleri ile koordineli çalışıp, buradaki sorunu çözmeye çalışacağız."