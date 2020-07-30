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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Tekirdağ'ın 2 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Süleymanpaşa ve Ergene ilçelerinde uyuşturucu madde satıcı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, belirlenen adreslerde ve bazı kişiler üzerinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan E.D, F.D, Ö.İ, T.U. ve H.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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