İddiaya göre, D-100 Karayolu'ndan Topkapı istikametine giden İbrahim Boncuk, kullandığı otomobille başka bir araçla yarışa girdi.

Zeytinburnu mevkisinde makas attığı sırada aracının kontrolünü kaybeden Boncuk, bu sırada aynı istikamette giden Numan Önder yönetimindeki taksiye çarptı. Otomobil savrularak bariyerlere çarparken kontrolden çıkan taksi de yan şeridinde ilerleyen Mehmet Canbolat yönetimindeki araca çarptı.

Mehmet Canbolat'ın kullandığı otomobil de refüje çarparak havalandı, ardından yan yolun bariyerlerine çarparak takla attı.

Kazada, sürücülerden İbrahim Boncuk ağır olmak üzere, aynı araçtaki Hakan Boncuk ile diğer otomobilin sürücüsü Canpolat ve yanındaki bir kişi yaralandı.

İbrahim Boncuk'un aracından yola savrulan çok sayıda alkollü içki şişeleri dikkati çekti.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından açıldı.