Protokol, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran ve Ferizovik Belediye Başkanı Agim Aliu tarafından imzalandı.

Ceran, Ferizaj'da tarımsal mekanizasyonun desteklenmesi amacıyla iş birliği başlattıklarını ifade etti.

Bu çalışmanın hayırlı olmasını temenni eden Ceran, "Üretim kapasitelerinin desteklenmesi, altyapılarının güçlendirilmesi, istihdamın artırılması TİKA olarak bizim için Kosova'da her zaman öncelikli geliyor" dedi.

Bu aşamada Ferizaj'dan başladıkları için son derece memnun olduklarını vurgulayan Ceran, "Bildiğiniz gibi kırsal yatırımların desteklenmesi amacıyla da Kosova genelinde de bir uygulama başlattık. Orada da yaklaşık 9 tane belediyede ilan açmış durumdayız ve talepleri topluyoruz. Ama Ferizaj Belediyesiyle doğrudan birlikte çalışmayı tercih ettik" diye konuştu.

Ferizaj Belediye Başkanı Aliu ise, anlaşmanın Ferizaj'da istihdamın artırılmasına yardımcı olacağını dile getirerek, TİKA'ya birçok proje başvurusunda bulunduklarını ve destek beklediklerini söyledi.

Türk milletinin Kosova'ya sürekli destek sağladığını belirten Aliu, daha önce de tarım alanında birçok kuruluşa destek çıkan TİKA'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA