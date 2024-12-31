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Türkiye
AA 31.12.2024 13:11

TİHEK'ten engelli bireye ayrımcılık yapan mağazaya ceza

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), İstanbul'daki butik mağazasına, yüzde 70 zihinsel engeli bulunan kişiye yönelik ayrımcı davranışlar sergilendiği gerekçesiyle 80 bin lira idari para cezası verdi.

TİHEK'ten engelli bireye ayrımcılık yapan mağazaya ceza

TİHEK'ten yapılan açıklamaya göre, zihinsel engeli bulunan M.Y. ve yakınları, 2 Aralık 2023'te alışveriş için gittikleri butik mağazada küçümseyici ve onur kırıcı muameleye maruz kaldı.

Mağaza sahibinin, M.Y'nin engel durumuna atıfta bulunarak ayrımcı ifadeler kullanması üzerine müşteriler mağazayı terk etti.

Konuyla ilgili inceleme başlatan TİHEK, söz konusu mağaza sahibinden yazılı görüş talep etti ancak herhangi bir yanıt alamadı.

Bunun üzerine yapılan değerlendirmede, mağaza sahibinin engellilik temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği tespit edilerek idari yaptırım uygulanmasına karar verildi.

Kararın gerekçesinden

TİHEK kararında, "Ayrımcılık yasağı uluslararası insan hakları sözleşmelerinde güvence altına alınmıştır. Mağazada sergilenen davranışlar, engellilik temeli üzerinden insan onurunu çiğneyen tutumlar içermektedir." ifadesine yer verildi.

Kararda, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'na göre, kişilerin engelliği nedeniyle hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanmasını engelleyen veya zorlaştıran her türlü farklı muamelenin, engelliliğe dayalı doğrudan ayrımcılık olarak kabul edildiği kaydedildi.

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TİHEK Ayrımcılık
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