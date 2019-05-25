Adalet Bakanlığınca, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunun (YOİKK) çalışmaları ve Bakanlığın Stratejik Eylem Planı çerçevesinde özellikle iş dünyasının bazı ticari davalara yönelik kararlara ulaşması için çalışma başlatıldı.

Ticari davalarda şeffaflığın sağlanması, yatırım yapmayı planlayanların Türkiye'deki yargısal süreçlerden haberdar olmaları amacıyla Adalet Bakanlığınca kararların duyurulmasına yönelik pilot uygulamaya 1 Şubat 2018'de geçildi.

Kararlar, "emsal.uyap.gov.tr" adresinden erişime açıldı

Pilot il olarak belirlenen İstanbul'da, İstanbul Adliyesi, Anadolu ve Bakırköy Adliyelerindeki Ticaret Mahkemeleri ile Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemeleri kararlarının internet üzerinden yayınlanması için Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) bünyesinde yeni bir alan oluşturuldu. Söz konusu kararlar, "emsal.uyap.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

İnternet üzerinden yayınlananlar arasında ticari davalar ile fikri ve sinai haklara ilişkin davalarda çıkan kararların istinaf incelemesini yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesindeki dairelerin kararları da yer aldı. Belirlenen asliye ticaret ile fikri ve sinai haklar hukuk mahkemelerinin kararlarının erişime açılması ile ticari davalarda yeni dönem başladı.

64 bin 972 kararın erişime açılması sağlandı

Pilot uygulama kapsamında 2018'de 47.557, bu yıl içinde ise 17.415 olmak üzere toplam 64.972 kararın erişime açılması sağlandı.

Uygulamanın genişletilmesinin planlandığı, tüm hukuk mahkemesi kararlarının erişime açık olacak şekilde elektronik ortamda yayınlanmasının hedeflendiği öğrenildi.

Kaynak: AA