Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afrika Birliğinin kuruluş yıl dönümüne tekabül eden 25 Mayıs'ın Afrika Günü olarak ilan edildiği hatırlatılarak, Birliğin ve Afrika halklarının bu anlamlı günü kutlandı.

Bu gün dolayısıyla her yıl Türkiye'de de çeşitli etkinlikler düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, bu yıl Afrika Günü kapsamında, 23 Mayıs'ta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Farmajo'nun eşi Zeynep Abdi Muallim'in onur konuğu olduğu iftar programı düzenlendiği hatırlatıldı.

"Afrika kıtasının barış, istikrar ve kalkınma yönündeki çabalarına tam destek veriyoruz"

Etkinlik vesilesiyle, Ankara'daki Afrika ülkelerinin büyükelçi eşlerinin katkılarıyla hazırlanan "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımının da yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dünya sahnesinde etkinliği giderek artan Afrika kıtasının barış, istikrar ve kalkınma yönündeki çabalarına tam destek veriyoruz. Afrika Ortaklık Politikamız doğrultusunda ve 2020'de ülkemizde yapılması öngörülen 3. Türkiye-Afrika Zirvesi'ne giden süreçte, Afrika ülkeleri ve Afrika Birliği ile her alanda iş birliğimizi geliştirmeye ve dayanışma sergilemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA