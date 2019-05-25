Akkuyu Nükleer Güç Santrali Bilgilendirme Merkezi Başkanı Eyyup Lütfi Sarıcı, yaptığı yazılı açıklamada, merkezin 2012 yılında kurulduğunu anımsattı.

Merkezi bu yıl içinde 75 okuldan farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin ziyaret ettiğini aktaran Sarıcı, 7 yılda eğitim merkezi etkinliklerine 100 bin kişinin katıldığını belirtti.

"Nükleer güç santrali 3 boyutlu maketlerle tanıtılıyor"

Bilgilendirme merkezinin halkla doğrudan diyalog kurmayı, nükleer enerji ve teknolojiler hakkında bilgi vermeyi amaçladığını anlatan Sarıcı, şöyle devam etti:

"Nükleer santrallerin nasıl çalıştığı, santralde hangi güvenlik önlemlerinin alındığı, nükleer santrallerin neden gerekli olduğu, NGS'lerin inşa edildikleri ve işletildikleri bölgelerin kalkınmasında ne gibi katkılar sağladıkları anlatılıyor. Merkezin tüm faaliyetleri ücretsiz sunuluyor. Nükleer güç santrali 3 boyutlu maketlerle tanıtılıyor.

Yerel yönetim temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla eğitim etkinlikleri, konferanslar, seminerler ve yuvarlak masa toplantıları da düzenliyoruz. Ayrıca ilçelerde yaşayanlarla bir araya gelerek, nükleer santrallerin anlatıldığı ve insanlara soru sorma fırsatı verildiği pek çok yerde konferanslar düzenliyoruz.

Çocuklar, öğrenciler, sivil toplum örgütleri, tıp, tarım, eğitim, turizm gibi meslek kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, medya temsilcileri, turistlerin yanı sıra İngiltere, Fas ve Kenya’dan gelen misafirler de burada ağırladı."

Sarıcı, merkezi ziyaret edenlerin nükleer santraller ve teknolojiler hakkında birçok yeni bilgi öğrendiğini, nükleer santrallere karşı olan tutumlarının olumlu yönde değiştiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA