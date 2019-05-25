Ankara Sincan’da yaşayan ve özel bir şirkette çalışan Muharrem İlhan, tamir için aracını tanımadığı bir tamirciye verdi. Daha sonra arabasının parçalanıp hurdacılara satıldığını öğrenen İlhan'ın elinde sadece ruhsat ve plaka kaldı.

"Devlet bana ceza verirse akıllanırım "

Defalarca insanlara inandığını belirten İlhan, "Kendimi insanlara güvenmekle suçluyorum. Devlet bana ceza verirse akıllanırım, uslanırım" diye konuştu. Suçlunun kendisi olduğu kabullendiğini söyleyen İlhan, "10 yaşındaki çocuk beni kandırabilir. Birçok arkadaşım buna şahittir" ifadesini kullandı.

"Savcı şikayetimi kabul etmedi"

Dilekçesini hazırlayan ve savcılığa sunan İlhan, "İlgilendiler arkadaşlar sağ olsunlar. Arabamın parçalandığı için şikayetimi kabul ettiler. Kendimden şikayetçi olduğumu söyleyince hafif bir güldüler. Böyle bir şeyin kanunda yeri yokmuş. Gerekirse avukat tutacağım. Devletten insanlara güvendiğim için bir ceza almak istiyorum. Eğer devlet bana bir ceza keserse insanlara güvenmeye tekrar başlayacağım. Savcı şikayetimi kabul etmedi. Kabul edene kadar gideceğim. Herhangi böyle bir şey yokmuş. Diğer davam kabul oldu." şeklinde konuştu.

İlhan, daha sonra karakola giderek kendisinden şikayetçi oldu. İlhan, eğer şikayetleri kabul olmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar gitmeyi düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA