Bedriye Tahir Gökmen, Türk havacılık tarihine 1930'lu yıllarda ilk Türk kadın pilotu olarak adını yazdırdı. Ardından Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi kızı Sabiha Gökçen, 1936 yılında dünyanın ilk kadın savaş uçağı pilotu unvanını aldı.

1993 yılından itibaren ise Türkiye’de ticari hava yollarına kadın pilotlar katılmaya başladı. Türk Hava Yolları’nın ilk kadın pilotu ve ilk kaptan pilotu da o tarihlerde Emel Arman oldu.

Airbus 340 tipi uçaklarda 2. pilot koltuğunda oturan Arman, 1997 yılında Atlas Okyanusu'nu geçerek ABD'nin New York kentine gitti ve "okyanusu aşan ilk Türk kadın pilotu" unvanını aldı.

[Fotoğraf: DHA]

THY tüm zamanların rekorunu kırdı

Daha önce sadece Türk Hava Kuvvetleri'nde olan pilotluk eğitiminin sivil okullara da verilmesiyle Türk sivil havacılığında kadın pilotların sayısı artmaya başladı.

THY’de 2006 yılında 6 olan kadın pilot sayısı da 2020 yılı itibarıyla rekor düzeyde artarak 211’e çıktı. THY’de kadın pilot sayısı tüm zamanların rekoru olarak tarihe geçti.

THY’de yabancı kadın pilotlar da var

THY, dünyada en çok kadın pilotun görev yaptığı sayılı hava yolu şirketlerinden biri oldu. THY’de 39 kadın kaptan ve 172 de first officer olarak adlandırılan ikinci pilot bulunuyor.

[Fotoğraf: DHA]

Bu pilotlar arasında THY Uçuş Akademisi’nden mezunlar, asker kökenli olanlar, herhangi bir okulun pilotaj bölümünden mezunlar var. Her geçen yıl uçak filosu ve uçtuğu nokta sayısı artan THY, büyümesine paralel olarak bünyesine yeni pilotlar da katıyor.

THY en çok kendi pilotunu yetiştirmek adına üniversite mezunu adaylardan seçiyor. THY’de bunun yanı sıra yabancı kadın pilotlar da bulunuyor.

"Dünyanın bütün noktalarına bayrağımızı taşımak benim için bir gurur"

Selin Sevimli, Didem Bayrakdar ve İrem Poyraz da Türk Hava Yolları'nda görev yapan kadın pilotlar arasında.

THY’de 8 yıldır uçan Anadolu Üniversitesi Pilotaj Bölümü mezunu Selin Sevimli'nin pilot olma hayali lisedeyken bir kadın kaptanı kokpitte görmesiyle başladı.

THY’nin 29 yaşındaki Boeing 737 kaptan pilotlarından Selin Sevimli, şunları anlattı:

“Dünyanın bütün noktalarına bayrağımızı taşımak ve THY’de uçmak öncelikle benim için bir gurur. Mesleki anlamda da böyle güzel bir şirket de işimi yapabildiğim için bu konuda çok mutluyum.”

[Fotoğraf: DHA]

"Ailemi bir gün uçtuğum uçakta ağırlamak hayalimdi"

Kadın erkek olarak değil, kokpitte oturan herkesin minimum sağlaması gereken şartları sağlayan herkesin pilot olabileceğini söyleyen Sevimli, “İlk kez annem babam benim uçuşuma denk gelmişti. Anons sırasında pilot koltuğunda oturduğumu öğrenmişlerdi ve bu çok büyük mutluluktu. Bu benim üniversitedeyken de hayalimdi, ailemi bir gün uçtuğum uçakta ağırlamak. Bu benim için gurur vericiydi” dedi.

Kaynak: DHA