TRT'de yetişen İlker Ertekin, kuruma 2000 yılında stajyer olarak başladı.

20 yıl kameraman olarak çalışan Ertekin, Anadolu Üniversitesi Radyo Televizyon mezunuydu. Son görev yeri ise Stüdyolar ve Program İletim Sistemleri birimiydi.

Biri 2, diğeri 7 yaşında iki çocuk sahibi olan İlker Ertekin, genç yaşında kalp krizinden hayatını kaybetti.

Ertekin’in cenazesi Kartal Cem Evi’nden kaldırılarak, Tuzla Mezarlığında toprağa verildi.

TRT ailesi olarak meslektaşımız İlker Ertekin’e Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Kaynak: TRT Haber