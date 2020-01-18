Türkiye
İstanbul'da metrobüs yangını18 Ocak 2020 Cumartesi 15:55 - Son Güncelleme 18 Ocak 2020 Cumartesi 16:20
İstanbul Çağlayan'da seyir halindeki metrobüste yangın çıktı. Yangın nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.
Çağlayan'da seyir halindeki metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yolcular başka araçlara sevk edildi. Metrobüsün taralı alana çekilmesinin ardından seferler normale döndü.
Kaynak: TRT Haber
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