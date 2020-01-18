Afyonkarahisar'da okul bahçesinde kar topu oynarken, vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan 9 çocuktan halen hastanede tedavi altında tutulan 2 çocuğa, plastik cerrahi ameliyatı yapılacak. Ameliyatta, çocukların kendi vücutlarından alınacak dokular, yanık olan bölgelere nakledilecek.

Aileleri tarafından çeşitli hastanelere götürülen öğrencilerden 7'si tedavilerinin ardından taburcu edildi. 2 çocuğun tedavisi ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde (AFSÜ) sürüyor.

Yapılan testlerde kimyasal ve radyolojik maddeye rastlanmadı

Afyonkarahisar Valiliği olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlattı. İl Sağlık Müdürlüğü de öğrencilerin vücutlarındaki yanıklardan patolojik örnekler alıp, yanığa neden olan maddenin tespiti için laboratuvar incelemesi başlattı. Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ise olayın yaşandığı 10 Ocak günü okul bahçesi ile bina içinde, KBRN cihazıyla yanığa yol açan maddenin kimyasal ya da radyolojik bir madde olup olmadığının belirlenmesi için 2 ayrı test yaptı. Yapılan testlerde kimyasal ve radyolojik maddeye rastlanmadı.

Çocuklara doku nakli yapılacak

AFSÜ Hastanesi'nde tedavisi süren 2 çocuğa, plastik cerrahi ameliyatı yapılacağı bildirildi. Birinin kalça, diğerinin ayak bileklerinde ciddi yanıklar bulunan çocukların önümüzdeki hafta ameliyat edileceği öğrenildi. Ameliyatla, çocukların kendi vücutlarından alınan dokular, yanık olan bölgelere nakledilecek.

Kaynak: DHA