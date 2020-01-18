Arnavutköy'de ağabeyi ile bakkala giden 3 yaşındaki kız çocuğu, evine dönmek üzereyken bir inşaattaki kuyuya düştü.

Minik çocuğu Arnavutköy itfaiye ekipleri kurtardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk daha sonra hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA