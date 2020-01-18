Türkiye
8 metrelik kuyuya düşen küçük kızı itfaiye ekipleri kurtardı18 Ocak 2020 Cumartesi 14:17 - Son Güncelleme 18 Ocak 2020 Cumartesi 14:38
Arnavutköy'de 8 metrelik kuyuya düşen kız çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı.
[Fotoğraf: DHA]
Arnavutköy'de ağabeyi ile bakkala giden 3 yaşındaki kız çocuğu, evine dönmek üzereyken bir inşaattaki kuyuya düştü.
Minik çocuğu Arnavutköy itfaiye ekipleri kurtardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk daha sonra hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA