Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı, yer yer sis ve pus bekleniyor.

Meteoroloji uyardı

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 27, Ağrı'da 24, Ardahan'da 19, Erzurum'da 17, Erzincan ile Iğdır'da 9 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Erzincan'da 3, Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Erzurum ile Ardahan'da 5 ve Ağrı'da 9 derece olması bekleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Sarıkamış'ta 55, Palandöken'de 51 ve Ergan'da 23 santimetre ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don hadisesinin yanı sıra pus beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Kars'ta araçların üstü battaniye ve halılarla örtüldü

Kars'ta etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının sıfırın atlında 27 dereceye düştüğü kentte, bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halılarla örttü.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu ilde Kars Çayı tamamen dondu.

Sarıkamış ilçesinde de ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu, ev ve iş yerlerinin camları buzla kaplandı.

[Fotoğraf: AA]

Iğdır'da çatılardaki buz sarkıtları bir metreyi aştı

Iğdır'ın yüksek rakımlı köylerinde çeşmeler dondu, çatılardaki buz sarkıkları bir metreyi aştı.

Aras Dağları'nın eteklerindeki köylerde yaşayan çiftçiler, bir yandan hayvanlarının bakımını yaparken bir yandan da kışın çetin şartlarıyla mücadele ediyor.

Dışarıda yürüyen vatandaşların kaş ve kirpiklerini kırağı tuttu

Ağrı'da, dondurucu soğuklar nedeniyle park halindeki çok sayıda tırın yakıt deposu dondu.

Sürücüler ateş yakarak ısıttıkları araçlarını uzun uğraşlar sonucu çalıştırmayı başardı.

Dışarıda yürüyen vatandaşların kaş ve kirpiklerinin kırağı tuttuğu kentte, çevre yolunda etkisin gösteren yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.

[Fotoğraf: AA]

Ardahan sıfırın altında 19 dereceyi gördü

Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 19 dereceye kadar düştüğü kentte vatandaşlar, battaniye örterek araçlarını soğuklardan korumaya çalıştı.

Türk Telekom Ardahan İl Müdürlüğü önündeki süs bitkilerinin soğuktan zarar görmemesi için ise üzerleri poşetle örtüldü.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA