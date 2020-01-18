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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rahşan Ecevit için taziye telefonu18 Ocak 2020 Cumartesi 12:16 - Son Güncelleme 18 Ocak 2020 Cumartesi 12:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, taziyelerini iletti.
Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucusu Rahşan Ecevit, 97 yaşında hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Kaynak: TRT Haber