Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucusu Rahşan Ecevit, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Kaynak: TRT Haber