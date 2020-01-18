Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, FETÖ yargılamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

FETÖ'nün, 2010 referandumu sonrası oluşan HSYK eliyle yargıyı ele geçirdiğini belirten Feyzioğlu, yargı yoluyla silahlı kuvvetlerin de adeta teslim alındığını, en kritik mevkilerdeki vatanseverlerin Dışişleri'nde, Silahlı Kuvvetler'de, Milli İstihbarat'ta, emniyette görevden uzaklaştırıldığını, gözaltına alındığını, tutuklandığını ve örgüt tarafından mahkum ettirildiğini anlattı.

Örgütün, boşalan kadrolara kendi kadrolarını yerleştirdiğini ifade eden Feyzioğlu, "dikenin Türkiye'ye yargıdan battığını" söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgüte peş peşe operasyonlar düzenlendiğini, ortaya çıkan tablonun Türkiye'nin ne denli tehlikeli bir yapıyla karşı karşıya olduğunu herkese gösterdiğini dile getiren Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Örgütün hiyerarşisinin adeta bir örümcek ağını andırdığı anlaşıldı. Savcılıkların tespitine göre FETÖ'nün yedi katlı bir piramit sistemi oluşturduğu, her katmana ayrı ayrı görevler verdiği, suç örgütünü beşinci, altıncı ve yedinci katmandakilerin yönettiği, tepe yöneticilerinin 'dikey', alt tabakadaki örgüt üyelerinin 'hücre' şeklinde yapılandığı ortaya çıkarıldı. FETÖ'nün amacı, bugün artık hiç kuşku yok ki uluslararası birtakım güçlerin de yardımıyla Türkiye'nin anayasal sistemini değiştirmek, sonra da bölünme sürecini başlatmaktı. Ancak tarihinde birçok darbe ve darbe girişimiyle karşı karşıya kalmış olan büyük Türk milleti, bu kalkışmaya izin vermedi ve darbe girişimi milletin büyük ferasetiyle def edildi."

Darbe girişiminin ardından silahlı terör örgütü olarak kabul edilen FETÖ'ye karşı devletin tüm kurumlarının harekete geçtiğine işaret eden Feyzioğlu, "Adalet Bakanlığı ve HSK da, yargıyı FETÖ'den temizlemek için takdire şayan bir mücadele yürüttü. Çok büyük ölçüde de başarılı olunduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Yargı, FETÖ'ye karşı suçluyu suçsuzdan ayırma noktasında çok ciddi mücadele veriyor"

Adil yargılanma hakkının zaman zaman ihlal edildiğine, suçsuzluk karinesi adlı temel haktan yararlanmada bazı ihmaller ve yanlışlıklar bulunduğuna dair çeşitli duyumlar olduğunu hatırlatan Feyzioğlu, "Yargı, FETÖ'ye karşı suçluyu suçsuzdan ayırma noktasında çok ciddi mücadele veriyor. Ancak yapı o kadar karmaşık ve şüpheli ile sanık sayısı o kadar çoktur ki… On binlerce sanıktan söz ediyoruz. Bunlar bir anda mahkemelere yığılmıştır." dedi.

Olası hataları düzeltmenin en sonunda yargının ve yüksek yargının işi olduğuna işaret eden Feyzioğlu, Yargıtayın içtihatları ve uygulamalarının son derece önemli ve yol gösterici olduğunu, olmaya da devam edeceğini vurguladı.

Feyzioğlu, "Yargıtay, adil yargılamanın eninde sonunda sağlanabilmesi, şüphe varsa mahkumiyet kararı verilmemesi noktasında elinden geleni yapmıştır, yapmaktadır. Bu bakımdan bir güvencedir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan örgütün, en sinsi yöntemleriyle masumların yargılanması ve mahkum edilmesi için iftira düzenlemeleri kurduğunu aktaran Feyzioğlu, örgütün, kişileri iradeleri dışında ByLock'a yönlendiren "Mor Beyin" adlı uygulaması nedeniyle Ekim 2017'ye kadar bazı kişilerin tutuklu kaldığını anımsattı. Bunun avukatlarca ortaya çıkarıldığını bildiren Feyzioğlu, kendisinin de konuyu canlı yayında dile getirdiğini ve akabinde binlerce kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Kaynak: AA