İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, geçen yıl göçmen kaçakçılığı ve sahtecilik ile organ, doku ve insan ticareti alanlarında gerçekleştirilen 70 operasyonda gözaltına alınan 282 şüpheliden 124'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Kasım 2017'de kurulan ve kısa sürede büyük operasyonlara imza atan şube müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve sahtecilik, organ ve doku ticareti ile insan ticareti başta olmak üzere suçun engellenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünün istatistiklerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl 50'si göçmen kaçakçılığı ve sahtecilik, 17'si organ ve doku ticareti, 3'ü de insan ticaretine yönelik 70 operasyon gerçekleştirildi.

21 farklı ülkeden 282 kişi gözaltına alındı

Baskınlarda, 198'i göçmen kaçakçılığı ve sahtecilikten, 70'i organ ve doku ticaretinden, 14'ü de insan ticaretinden olmak üzere 21 farklı ülkeden 282 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 18 bilgisayar ve yazıcı, 176 cep telefonu, 124 sim kart, 27 hafıza kartı ve flash bellek, 481 sahte belge, 376 sahte pasaport, 14 bot ve kürek, 55 can yeleği, 15 kaşe ve damga, 59 silikon mühür, 40 damga kalıbı, 8 hava pompası, 46 kamp malzemesi ile 67 bin 850 avro, 18 bin 195 dolar, 1091 riyal, 80 bin som, 20 pound ve 28 bin 450 lira ele geçirilirken 27 aracada el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 282 zanlıdan, 105'i göçmen kaçakçılığı ve sahtecilikten, 11'i organ ve doku ticaretinden, 8'i de insan ticaretinden olmak üzere 124'ü tutuklanırken 64'ü adli kontrol şartıyla, 94'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 18 Ocak'ta Fatih'te düzenlenen operasyonda, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 90 kişi yakalandı.

Beyoğlu'nda 10 Mart'ta düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, 30 pasaport, 39 silikon mühür, 22 hudut giriş çıkış damga kalıbı, 2 bilgisayar ve 9 cep telefonu ele geçirildi.

İstanbul ve Kocaeli'de 15 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı baskında sahte gemi adamı ve acentecilik belgeleriyle göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 10 kişi yakalandı.

3 Nisan'da Esenyurt'ta özel bir hastanede yapılan operasyonda, böbrek alıcısı İsrail uyruklu A.A, böbrek vericisi Ürdün uyruklu M.A.S.A, organ ticareti organizatörü olduğu belirlenen C.G. ve aracılık yapan C.Ö. gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 4 ilde 29 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, uluslararası göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 25 zanlı yakalandı.

İstanbul merkezli 6 ilde 8 Ekim'de düzenlenen başka bir operasyonda da, uluslararası göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 31 kişi gözaltına alındı, 129 düzensiz göçmen kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 45 pasaport, 34 kimlik, 2 bot, 30 can yeleği ve sahte pasaport yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ayrıca, 3 minibüs ve 1 tıra da el konuldu.

Gözaltına alınanlar arasında polis ve avukatlar da var

İstanbul'da 21 Kasım'da uluslararası göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 3'ü polis memuru, 1'i avukat 12 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütüyle irtibatlı şekilde kaçak yollarla yurda giren 333 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aramalarda 174 pasaport, 24 vize, 16 yabancı kimlik, ehliyet, 15 cep telefonu ele geçirildi.

Ataşehir'de 13 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yurt dışından iş vaadiyle getirdikleri kadınları fuhuşa zorladığı iddia edilen 11 kişi yakalanırken, 21 kadın kurtarıldı.

21 Aralık'ta düzenlenen operasyonda İstanbul ile Sabiha Gökçen havalimanlarında göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 3 polis gözaltına alındı.

Kaynak: AA