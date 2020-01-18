Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın (İSG) dış hatlar bölümde uçuşlarını bekleyen yolcular için hizmete alınan ''Kepler Club'' adı verilen uyku kabinleriyle ilgili, terminal işletmecisi İSG’nin Ticaret Direktörü Yücel Ecer, 10 tane kadın 18 tane erkek olmak üzere toplam 28 uyku kabini bulunduğunu söyledi.

Kişi başı 1 saatlik ücret 7 euro+KDV olarak belirlendi

Buna ilave olarak da ailelerin beraber konaklayacakları ayrı bir oda olduğunu belirten Ecer, "Bu konsept Türkiye’de ilk defa Sabiha Gökçen Havalimanı’nda başladı. Bu anlamda da çok heyecanlıyız.'' dedi.

Ecer, hizmetin kullanımına ilişkin şu bilgileri verdi:

''Yolcu geldiğinde rezervasyon yaptırmak için onlara özel üretilmiş cihazlardan check-in işlemlerini yapıyor. Daha sonrasında ürettikleri QR kod vasıtasıyla lounge alanına giriyor. Lounge alanına girer girmez kendilerine özel olarak ayrılmış şifreli saklama dolaplarına eşyalarını koyarak, uyku kabinlerine giriyor. İçeride bir tane televizyonumuz var. Yolcularımız bu televizyon vasıtası ile Kablo TV, Netflix, Blu TV gibi internet platformlarını takip edebilecek.

İsteyen misafirlerimiz için uyandırma servisimiz mevcut. Ayrıca lounge alanımızda özel duşlar ve WC de mevcut. Ücretlendirme saatlik olarak kişi başı 7 euro+KDV olarak belirlendi. Bu ücretin içerisinde yastık, çarşaf ayrıca çay, kahve, sınırsız internet hizmetleri de bulunuyor. Yolcu buraya girdikten sonra başka hiçbir ilave ücret ödemeyecek.''

Kaynak: AA