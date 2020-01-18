Parti genel merkezinde düzenlenen Eğitim Çalıştayı’nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eğitimdeki sorunlara yönelik 12 maddelik yol haritasını paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle;

Öğretmenleri devlet memurları kanunundan çıkarmalıyız. Öğretmenler meslek kanunu diye bir özel yasa çıkarmamız gerekiyor tıpkı hakimler savcılar gibi çünkü öğretmenler sıradan bir devlet memuru değildir. Yapmamız gereken öğretmene 3600 ek göstergeyi vereceğiz memurlar meslek kanununda vereceğiz.

24 Kasım Öğretmenler Günü, o gün bizim öğretmenleri ödüllendirmemiz gerekir, birer aylık ikramiye verilmesi gerekir.

Hala dışarıda atama bekleyen binlerce öğretmen olmasına karşın hala öğretmen açığımız var. Bütün kadroları doldurmanız lazım.

Kaynak: TRT Haber