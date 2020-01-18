MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika törenine katılmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İdlib'den kaçan sivillerle ilgili kullandığı "terörist" ifadesini kınadı. "Teröristlerin kimler olduğunu tanımakta güçlük çekiyor." dedi.

Kılıçdaroğlu hakkında yapacaklarını açıkladığı suç duyurususun içeriği de sorulan Bahçeli, "Sabaha kadar vaktin varsa dosyayı burada anlatayım size ama çok önemli şeyler olduğunu söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na İdlib tepkisi

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İdlib'den kaçan sivillere yönelik ifadelerine ilişkin, "Teröristlerin kimler olduğunu tanımakta zorluk çekiyor. Türkiye'deki teröristlerle dayanışma içinde olanın orada göç etmek zorunda olan çoluk çocuğu terörist ilan etmesi çok ayıp kınıyorum kendisini." diye konuştu.

FETÖ'nün siyasi ayağına yönelik, "Yurtta sulh konseyini inceleyin" diyen Bahçeli, "Yurtta sulh konseyini incelersen onun askeri kanadı dışındaki sivil unsurların kimler olduğunu merak ediyorsanız siyasi ayağını da bulmuş olursunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: TRT Haber