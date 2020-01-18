Rahşan Ecevit'in vasiyeti Meclis'te görüşülecek18 Ocak 2020 Cumartesi 17:25 - Son Güncelleme 18 Ocak 2020 Cumartesi 17:37
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesiyle ilgili vasiyetinin gerçekleşmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop görüşmesinde, Rahşan Ecevit'in vasiyetinin yerine gelmesi için yasal bir değişikliğe ihtiyaç olduğu konusunda değerlendirme yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuya olumlu baktığı belirtildi.
Görüşmenin ardından Meclis Başkanı Şentop, siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile temasa geçerek bir kanun teklifi hazırlanmasıyla ilgili istişarede bulundu ve Meclis'te yer alan 5 parti grubu ortak kanun teklifi hazırlama konusunda anlaşmaya vardı.
Teklifin, Meclis Başkanlığına ulaşması halinde hızlı bir şekilde gündeme alınması bekleniyor.
Kaynak: AA