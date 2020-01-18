Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop görüşmesinde, Rahşan Ecevit'in vasiyetinin yerine gelmesi için yasal bir değişikliğe ihtiyaç olduğu konusunda değerlendirme yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuya olumlu baktığı belirtildi.

Görüşmenin ardından Meclis Başkanı Şentop, siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile temasa geçerek bir kanun teklifi hazırlanmasıyla ilgili istişarede bulundu ve Meclis'te yer alan 5 parti grubu ortak kanun teklifi hazırlama konusunda anlaşmaya vardı.

Teklifin, Meclis Başkanlığına ulaşması halinde hızlı bir şekilde gündeme alınması bekleniyor.

Kaynak: AA