Türkiye
Rahşan Ecevit hayatını kaybetti17 Ocak 2020 Cuma 22:39 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 23:07
Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, 97 yaşında tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucusu Rahşan Ecevit, 26 Aralık 2019'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) tedavi altına alındı.
Ecevit, 1 gün sonra genel durumunun bozulması nedeniyle dahiliye servisi yoğun bakım kliniğine kaldırıldı. Rahşan Ecevit, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 21.10'da yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
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