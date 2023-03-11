Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi 20:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY'nin Ankara-Erzurum uçağında inişte motor sürtmesi yaşandı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Türk Hava Yolları'nın (THY) Ankara-Erzurum seferini yapan ve iniş sırasında motor sürtmesi yaşanan uçağı, yolcuların sorunsuz şekilde tahliyesinin ardından bakıma alındı.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, TC-JFH kuyruk tescilli ve TK 7072 sefer sayılı Ankara-Erzurum uçağında, Erzurum Havalimanı'na iniş sırasında kuvvetli yan rüzgar sebebiyle motor sürtmesi yaşandı.
Sefer sonrası yolcular uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edilirken, uçak görevlilerce bakıma alındı.
Öte yandan, söz konusu seferin dönüşü emniyet kuralları çerçevesinde iptal edildi.
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