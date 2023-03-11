Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN Afet ve Lojistik Merkezinde oyun ve yarışmalarla tüm gün eğlenen çocuklar ve aileler, afetin yol açtığı etkilerden bir nebze de olsa kurtulma imkanı buldu. Uçurtmanın nasıl yapıldığını ve uçurulduğunu öğrenen çocuklar, gönüllerince eğlendi.

ASİL (ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri) Derneği koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyası kapsamında, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da, ASELSAN tarafından 13 bin metrekare alana 85'ten fazla çadır kurulmuştu. Çok sayıda çocuğun ağırlandığı 600 yatak kapasiteli, bölgede de örnek olarak gösterilen çadır kentte çocuklar için kreş, etüt merkezi, oyun parkı ve oyun sahaları da bulunuyor. Çocuklar, oyun alanında futbol, voleybol ve sokak oyunları gibi çeşitli oyunlar oynayabiliyor.

"Çocukların yaralarını sarmak, milli mesele"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün'ün görüşlerine de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuklarımız için afetin başından bu yana tek yürek olduk. Çünkü, çok iyi biliyoruz ki biz onlara ne verirsek gelecek bize onu getirecek. Afetten etkilenen çocukların yaralarını sarmak, milli bir mesele. Merhametle kapatılan acılar, çocuklarımızla birlikte büyümeyecek, onlarla birlikte geleceğe taşınmayacak, geleceklerini etkilemeyecek. ASELSAN ailesi, umut olmaya, yaraları sarmaya devam edecek."