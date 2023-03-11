Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi 16:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA
İzmir'de sağanak: Yollar göl oldu, araçlar mahsur kaldı
Yurdun batısında lodos ve sağanak etkili oldu. İzmir'in Dikili ilçesindeki sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Bazı araçlar trafikte mahsur kaldı, iş yerlerini su bastı.
Kuvvetli yağış uyarısı yapılan İzmir'de sağanak aniden bastırdı. Dikili ilçe merkezinde yollar suyla doldu.
Belediye yolcu otobüsü ve bazı araçlar yolda mahsur kaldı. İş yerlerinin zemin katlarını su bastı.
Araçlarda mahsur kalanları, çevredekiler kurtardı. Yağışın etkisini yitirmesiyle su tahliye çalışması başlatıldı.
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