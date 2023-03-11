İstanbul'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili olmaya başladı.

Taksim Meydanı'nda şiddetli rüzgarla birlikte yağmura hazırlıksız yakalananlar kaçacak yer aradı.

[Fotoğraf: DHA]

Sahilde yürüyüşe çıkan bazı vatandaşlar yağmur ve fırtına nedeniyle güçlükle ilerledi. Bazı vatandaşlar yağmurda ıslanmamak için otobüs ve metro duraklarına sığındı.

Beşiktaş Arnavutköy Sahili ve çevresinde de fırtına ve yağmur etkili oldu. Kıyıya bağlı olan tekneler rüzgar nedeniyle oluşan dalgalarda sallandı.

Balıkçılar ise olumsuz hava şartlarına rağmen sahilde balık tutmaya çalıştı.

[Fotoğraf: DHA]

AFAD, baca zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar ve çatı uçmasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.