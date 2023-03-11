Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, pazartesi gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'de de rüzgarın yarın geceden itibaren kuzey, kuzeydoğu ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın, salı öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.