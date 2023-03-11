Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ege Denizi için fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]
Ege Denizi'nde rüzgarın yarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, pazartesi gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Güney Ege'de de rüzgarın yarın geceden itibaren kuzey, kuzeydoğu ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
Fırtınanın, salı öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: Ege Denizi Fırtına
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