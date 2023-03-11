İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ümraniye'de bir adrese operasyon düzenlendi.

Adresteki aramalarda, 241 kilo 20 gram esrar ve 1550 kök kenevir ile uyuşturucu imal ve satışında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal" suçundan işlem yapıldı.

İşyeri sahibi olduğu tespit edilen 2 kişiye yönelik işlemler sürüyor.