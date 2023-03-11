Kahramanmaraş merkezli depremler, Adıyaman'a 93 kilometre uzaklıktaki Askerhan köyünü de etkiledi.

Depremde köyde bulunan 60 hanenin tamamı yıkılırken, enkaz altında kalan 15 kişi hayatını kaybetti.

Köyde fay hattının geçtiği araziler ortalama 1,5 metre yükselirken aynı hat üzerindeki evler hem yükseldi hem de yarım metre kaydı.

Sabah aydınlanınca köyün bir kısmının yükseldiğini gören köylüler büyük şaşkınlık yaşadı.

Bahçesinin bir bölümü yükselen köy sakinlerinden Okan Can, depremlerle büyük yıkım yaşadıklarını, çok sayıda evin yıkıldığını, 6 akrabasını kaybettiğini söyledi.

"Bilim kurgu filmleri olur ya onun gibi bir şey bu"

"Sabah ilk anda kardan dolayı anlamadık, sonra baktığımızda bahçemizin 1,5 metre yükseldiğini gördük." diyen Can, fay hattının geçtiği tüm köylere yıkım götürdüğünü ifade etti.

Can şöyle konuştu:

"Bilim kurgu filmleri olur ya onun gibi bir şey bu. Toprağın bir anda yükselmesi. Sanki özellikle evlerin altından geçmiş, biz bilinçli olarak fayın üzerine evlerimizi yapmışız gibi. Tabii bilemezdik. Burada uzmanlar etüt de yaptı. Yükselmenin 1,20 metre ila 2 metre arası olduğunu söylediler."

Mustafa Can da tarım arazilerinin hasar gördüğünü, su kanallarının yerlerinin değişmesi nedeniyle arazilerin susuz kaldığını, buna çare aradıklarını söyledi.

"Fay bu köyden geçiyor"

Adıyaman Üniversitesi Madencilik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ulaş İnan Sevimli de köyün deprem noktalarına çok yakın bir mesafede olduğunu kaydetti.

Sevimli, depremle beraber bir taraf yükselirken bir tarafın alçaldığını belirterek "Fayın düşey bileşenleri var. Derin yarıklar ve çukurlar oluşuyor. Askerhan köyü de depremin oluştuğu noktalardan birine çok yakın. Fay bu köyden geçiyor. Dolayısıyla yıkım çok büyük olmuş olabilir." dedi.

"Zemin yer değiştirmiş"

Köylerde kerpiç yapıların yerine depreme dayanıklı evlerin inşa edilmesi gerektiğini anlatan Sevimli şunları kaydetti:

"Bununla beraber Anadolu blokunda yaklaşık 7 metre kayma söz konusu. Yani zemin yer değiştirmiş. Buna bağlı olarak yer altı su kaynaklarının çıkış noktaları yer değiştirmiş olabilir. Bazı köylerde suların akmaması buna bağlı. Bu bölgelerde fay hattı üzerinde yapılan yapılar sağlam olmazsa yıkım büyük olur. Fay hattına yakın yapılar çok sağlam ve depreme dayanıklı yapılmalı. Aslında kentsel dönüşümlerden önce köysel dönüşümler yapılmalı. Çünkü kerpiç yapılar artık kaldırılmalı."