Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbarlar üzerine dolandırıcılık şüphelilerinin yakalanması için harekete geçti.

Yürütülen çalışma sonucunda, farklı illerdeki 31 şüphelinin suç şebekesi şeklinde hareket ettiği, POS cihazları ve kredi kartlarını usulsüz biçimde kullanıp yaklaşık 100 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı.

İstanbul'un yanı sıra İzmir, Adana, Tekirdağ, Kocaeli, Uşak, Batman, Elazığ ve Tunceli'de teknik ve fiziki takiple belirlenen zanlılara ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, 8 POS cihazı, farklı bankalara ait çok sayıda kredi kartı, 400 bin lira, 49 sikke, 3 av tüfeği, 2 pompalı tüfek ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 23 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.