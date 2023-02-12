Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar 02:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY'den bileti olan üniversite öğrencilerine iade ve değişim hakkı
Türk Hava Yolları (THY), bileti olan üniversite öğrencilerine ücretsiz iade ve değişim hakkı sundu.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Üniversite öğrencilerimizin dikkatine: 11 Şubat'tan önce alınan ve 30 Haziran'a kadar olan uçuşlarınız için ücretsiz değişiklik ve iade hakları tanımlanmıştır. 31 Mart'a kadar THY internet sitesinde yer alan formu, 'diğer/öğrenci talepleri' seçtikten sonra öğrenci belgenizle birlikte doldurarak işlemlerinizi yapabilirsiniz."
Etiketler: THY
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