Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar 01:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sesini ağlayarak duyurdu: Hamza bebek depremin 140'ıncı saatinde kurtarıldı
Hatay'da 7 aylık Hamza bebek sesini ağlayarak duyurdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yardımına yetişti. Mucize bebek, depremin 140'ıncı saatinde hayata tutundu.
Umutlu bekleyişin sonunda bir mucize daha gerçekleşti.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Hatay'da çalışma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ağlama sesi duydu.
7 aylık Hamza bebek, depremin 140'ıncı saatinde sağ salim kurtarıldı.
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