Umutlu bekleyişin sonunda bir mucize daha gerçekleşti.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Hatay'da çalışma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ağlama sesi duydu.

7 aylık Hamza bebek, depremin 140'ıncı saatinde sağ salim kurtarıldı.