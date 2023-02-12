"Umutların tükendiği anda bir ayak tıkırtısı, 'kimse var mı' sesi o kadar değerli ki... O sese asılışınız, pes etmeyişiniz o kadar kıymetli ki..."

3 gün boyunca enkaz altında kalan İlayda, pes etmedi, inancını yitirmedi.

Adıyaman'da kurtarılan 22 yaşındaki İlayda'yı, kendisini kurtaran Bağcılar Belediyesi ekibi ziyaret etti. İlayda umut dolu anlarını şu sözlerle anlattı:

"Siz inandıkça biz de inanıyoruz, biz de pes etmiyoruz, biz de dayanıyoruz. Üşüdün mü diye soruyorlar. Aç kaldın mı, susuz kaldın mı? Siz varsınız diye yoktu bunlar. Çünkü biliyordum gelip beni kurtaracağınızı. Ne zaman olursa olsun, 3 gün olsun, 5 gün olsun mutlaka geleceğinizi biliyordum. O yüzden bu kadar sağlıklıyım. Sizin varlığınızı bildiğim için, sizin geleceğinizi bildiğim için... Çok teşekkür ederim hepinize. Hayatımı borçluyum ben size. O kadar insana umut oldunuz ki. Mucize diye tanıttılar beni, mucize yapan sizdiniz. Şu an herkesin ümidi var."

İlayda, pazartesi günü taburcu edilecek.